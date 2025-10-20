Haapsalu noored hakkasid kodulinna arendama

Neljapäeval said Haapsalu põhikoolis kokku kõik Haapsalu linna kuuendate klasside õpilased, et üheskoos elu kodulinnas veelgi paremaks muuta.

Juba teist aastat korraldas Haapsalu põhikool linna 6. klasside õpilastele ettevõtlikkuse päeva. Kui eelmisel aastal said õpilased luua ükskõik millise toote või teenuse, siis sel aastal ühendasid noored linlased jõud ja ideed, et arutada kuidas nemad saavad t