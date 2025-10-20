Pääste: ilutulestik süütas muru

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit 0:00 / 0:38

18.oktoobril kell 19.17 said päästjad teate, et Haapsalus Kastani tänava kortermaja trepikojas on tunda suitsulõhna. Suitsulõhna põhjust otsides leidsid päästjad voolu all olevast elektrikilbist sulanud kaitsme. Päästjad võtsid kilbist voolu välja ning andsid olukorra korteriühistule ja elektrikutele lahendamiseks üle.

19.oktoobril kell 23.21 oli keegi lasknud Haapsalus Lahe tänaval tühjaks ilutulestiku kasti, mis süttis muruplatsil põlema. Päästjad kustutasid ilutulestiku patarei põlengu.

