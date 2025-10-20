Lääne-Nigulas võitis Isamaa

Kuula artiklit, 6 minutit ja 5 sekundit

Lääne-Nigula vallas nagu mujalgi Läänemaal võttis valimisvõidu Isamaa nimekiri – kuid valimisjärgsel päeval polnud veel selge, kes läheb kellega koalitsiooni ja kes jääb opositsiooni.

Isamaa poolt hääletas Lääne-Nigulas 1600 valijat, mis annab neile 25-liikmelises volikogus 12 kohta. „Ausalt öeldes on 12 kohta üllatavalt suur toetus. Järelikult tahtsid valla elanikud saada uut jõudu ja muutusi,” ütles Isamaa nimekirjas enim hääli kogunud Mikk Lõhmus.

Samas lisas Lõhmus, et ka valimiseelne prognoos ennustas Isamaale 10–11 kohta. Tema sõnul tagas Isamaale võidu ühelt poolt pikk ja tugev nimekiri, teisalt aitas samuti kindlasti kaasa erakonna maine üle Eesti.

Neli aastat tagasi Lääne-Nigulas Isamaa n