Vormsil võitnud Isamaa lubab volikogu mainet parandada

Vormsi vallas sai valimistel enamuse Isamaa nimekiri, kus teadaolevalt ühtegi Isamaa erakonna liiget ei kandideerinud.

Tanel Viks Isamaa nimekirjast ütles Lääne Elule, et järgmise paari nädala jooksul uut vallavanemat kindlasti ei selgu. „Kõigepealt tuleb ära oodata valimistulemuste kinnitamine. Siis hakkame tegelema tehniliste küsimustega. Paneme paika istungite ajad, komisjonid ja muu seesuguse,” ütles Viks.

Viksi sõnul on tähtis muuta volikogu senist töökultuuri. „Et nelja päevakorra punkti arutatakse tunde ja tegeldakse haakuvate teemadega, ei ole mõeldav,” rääkis ta.

Küsimusele vallavanema kandidaadi kohta Viks