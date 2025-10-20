Läänerannas võitsid väikekoolide kaitsjad

Kohalikel valimistel üle tuhande hääle ja seitse volikogukohta saanud valimisliit Terve Vald seljatas kaheksa aastat võimul olnud Lääneranna valmisliidu.

Terve Valla esinumbrile ja tõenäoliselt tulevasele Lääneranna vallavolikogu esimehele Silvia Lotmanile andis hääle 191 valijat. Esimest korda kandideerinud Lotmanist rohkem on Läänerannas hääli saanud vaid kunagine vallavanem Mikk Pikkmets, kelle poolt hääletas 2017. aastal 298 inimest.

Terve Vald võttis seitse kohta 17st. Peale Lotmani pääsesid volikokku Metsküla kooli direktor Pille Kaisel, Virtsu rahvamaja sulgemise vastu võidelnud Triin ja Henrik Raave, kunagine Koonga ja Lääneranna vallavanem Andres Hirvela ning Hegert Vesik ja Tõnis Vokk.

Vallava