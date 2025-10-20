Isamaa alistas valimistel Suklese valimisliidu

Haapsalus valimisvõidu saanud Isamaa kõige tõenäolisemaks koalitsioonipartneriks saab valimisliit Terve Haapsalu. Kahe osapoolega koalitsiooni ülekaal oleks Haapsalu volikogus aga napp – 13 kohta 25 seas.

Veidi pärast seda, kui hääletustulemus pühapäeval selgus, tulid Haapsalus 11 mandaati saanud isamaalasi valimispeole õnnitlema kaks mandaati saanud valimisliidu Terve Haapsalu liikmed. Konkreetsetel teemadel koalitsiooniläbirääkimisi pole nad veel pidanud, aga on peaaegu kindel, et viimased 16 aastat järjest Haapsalu linnapea olnud Urmas Sukles läheb nüüd oma valimisliiduga HaRi opositsiooni.

„Ma arvan, et meil ei ole palju asju, mille üle otseselt vaielda, aga seda, mida arutada, on siiski palju, nii et paari päev