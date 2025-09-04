Lääne-Nigula ranitsatoetus on kõige heldem

Kuula artiklit, 3 minutit ja 17 sekundit

Tänavu kooliteed alustanud Läänemaa omavalitsuste lapsi ootab paarisajaeurone rahasüst, nn ranitsatoetus, mis on suurim Lääne-Nigulas. Toetuse taotlemine on mõnes omavalitsuses juba lõppenud, mõnes äsja alanud.

Läänemaa omavalitsustest suurim on ranitsatoetus Lääne-Nigula vallas, kus esimest korda kooli minevale lapsele jagatakse 250 eurot. Haapsalus, Vormsis ja Läänerannas on toe