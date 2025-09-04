Lääne-Nigula ranitsatoetus on kõige heldem

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 17 sekundit
0:00 / 3:17
1. septembril algas uus kooliaasta. Foto: Kaire Reiljan

Tänavu kooliteed alustanud Läänemaa omavalitsuste lapsi ootab paarisajaeurone rahasüst, nn ranitsatoetus, mis on suurim Lääne-Nigulas. Toetuse taotlemine on mõnes omavalitsuses juba lõppenud, mõnes äsja alanud.

Läänemaa omavalitsustest suurim on ranitsatoetus Lääne-Nigula vallas, kus esimest korda kooli minevale lapsele jagatakse 250 eurot. Haapsalus, Vormsis ja Läänerannas on toe

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT