Läänemaa rannavõrkpalli meistriteks krooniti Hendrik Naar ja Triin Heilu

Laupäeval Haapsalu staadioni liivaväljakutel peetud Läänemaa rannavõrkpalli meistrivõistlustel segapaaridele selgusid tänavused maakonna meistrid, kelleks on Handrik Naar ja Triin Heilu

Tiitli nimel asus võistlustulle kaheksa paari, kes olid jagatud kahte neljaliikmelisse alagruppi.

A-alagrupist jõudsid poolfinaali Meelis Nukki–Kelly Siil ning Priit Nukki–Heliko Nukki. B-alagrupi kaks paremat olid Hendrik Naar–Triin Heilu ja Janar Kuld–Eliise Loorens.

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Poolfinaalides alistasid Meelis Nukki ja Siil Priit ja Heliko Nukki, Naar ja Heilu olid aga paremad Kullast ja Loorensist. Nii kohtusid finaalis kaks kogu turniiri veenvaimat paari.

Finaalmängus tegid otsustava vahe sisse Naari ja Heilu tugevad servid. Hea meeskonnatöö tulemusena võitsid nad finaali ja krooniti 2026. aasta Läänema