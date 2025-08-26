Selgusid rannavõrkpalli noortemeistrid

Haapsalu staadioni liivaväljakutel selgitati välja Läänemaa meistrid rannavõrkpallis nii noormeeste kui ka neidude seas.

Noormehi osales neli paari, kes kõik mängisid omavahel läbi. Turniir kujunes väga tasavägiseks, sest koguni kolm võistkonda sai kaks võitu ja meistrid selgusid omavaheliste punktide suhte alusel. Ühe punktise võiduga tulid võitjateks Jaron Kariste ja Kaspar Järvi. Teise koha said Lukas Kaup ja Robert Nukki ning kolmanda Kevor Jõgisalu ja Rasmus Priimägi. Neljanda koha sai paar Rauno Laksberg ja Olle Palu.

