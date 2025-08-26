Selgusid Läänemaa meistrid rannavõrkpallis

Laupäeval selgitati vihmasele ilmale vaatamata Haapsalu staadionil Läänemaa meistrid rannavõrkpallis naiste ja meeste seas.

Meeste turniiril asus võistlema kaheksa ja naiste turniiril kuus võistkonda. Mängud pakkusid palju põnevust ja oma panuse andis ka võistluspäeval sadanud vihm.

Meeste arvestuses jõudsid kuldmedalini Tarmo Luik ja Kaido Luik, loovutamata vastastele alagruppidest alates ühtki geimi. Lauri Loorits ja Kristopher Aljaste saavutasid peale pingelist finaalmängu teise ning Silver Siht ja Meelis Nukki kolmanda koha. Esimeste