Rannatennisistid selgitasid Läänemaa meistrid

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Paralepa rannas selgusid juba kuuendat korda Läänemaa meistrid rannatennises.

Võistlejaid saatis mõnus suveilm – jagus nii päikest kui ka tuult, mis pakkus koos põnevate kohtumistega suurepärase võistluspäeva. Mängud olid tasavägised ning võidud ei tulnud kellelegi kergelt.

Segapaaride arvestuses osales kaheksa paari. Meistritiitli võitsid Kristina Peramets ja Andrus Valma, kes alistasid finaalis Aire Mäesalu ja Tristan Tähe tulemusega 6:0, 6:2. Pronksmedali teenisid Katre Vahtra ja Erki-Tõnis Sirak, kes olid 6:3, 6:0 paremad Kaja Ladvast ja Ain Soomest.

Naispaaride arvestuses võistles neli paari ning kõik mängisid omavahel läbi. Kul