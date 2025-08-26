Paralepa rannas selgusid Läänemaa meistrid rannatennises, kus võistlejad said nautida päikest, tuult ja põnevaid mänge. Oli tore võistlus, kus võidud ei tulnud lihtsalt ja kaotustest oli nii mõndagi õppida.

Segapaare oli võistlemas üheksa. Võitjad olid Kristina Peramets ja Andrus Valma, kes alistasid finaalis Gerda Markuse ja Kajar Lausi kolmes setis 4-6, 6-4, 10-7.

Pronksmedali võitsid Annika Mändla ja Jasper Arnover mängus Simona Ladva ja Morten Ristmägi vastu 6-2, 7-5.

Artikkel jätkub peale reklaami

Naispaare oli võistlemas viis. Esikolmiku või