Esimesed valimisliidud panid end kirja (täiendatud kl 9.59)

Esimestena andsid end kohalikeks valimisteks üles Vormsi valimisliit Ka Talvel Vormsil ja Lääne-Nigula valimisliit Oma Inimesed.

Esimese panevad kokku Vormsi vallavolikogu liikmed Ivo Sarapuu ja Arvo Allik, teise Lääne-Nigula vallaametnik Marek Topper ja vallavolikogu liige Tenno Laanemets.

Neli aastat tagasi kandideerisid Allik ja Sarapuu Keskerakonna nimekirjas.

Topper kandideeris 2021. aastal Reformierakonna nimekirjas, Laanemets praeguse vallavolikogu esimehe Mikk Lõhmuse (Isamaa) valimisliidus Tugevad Kogukonnad.

Laanemets ütles Lääne Elule eile, et lubaduse kandideerida on andnud 30 inimest. „Nii et läheb küll,“ märkis Laanemets.

Oma Inimestega on liitunud praegune Lääne-Nigula vallav