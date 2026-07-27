Jaak Aab: ei, tuulikud ei tule igasse tagahoovi. Aga inimeste kartus ei tekkinud samuti tühjalt kohalt

Eesti vajab tuuleenergiat, kuid me ei vaja tuulikuid igasse valda ega iga arendaja pakutud asukohta. Vajame ca kümmet hästi kavandatud maismaatuule- ja üht meretuuleparki ning energiasüsteemi, kus tootmine, võrk, salvestus ja juhitavad võimsused moodustavad ühe terviku.

Eesti vajab juurde elektritootmist. Selles ei ole enam põhjust vaielda. Viimastel aastatel oleme märkimisväärse osa tarbitavast elektrist importinud (37% 2025.a.) ning elektrifitseerimine kasvatab tulevikus nõudlust veelgi. Uusi tootmisvõimsusi vajavad nii kodutarbijad kui ka Eesti tööstus ja majandus tervikuna. Tuuleenergia on kõige odavam ja kättesaadavam lahendus elektritootmise mahtu kiiresti tõsta. Rohkem kodumaist elektritootmist aga on vaja nii varustuskindluse, energiajulgeoleku kui ka odavama elektri hinna saavutamiseks. Küsimus ei ole enam selles, kas tuuleenergiat arendada, vaid selles, kui palju, kus ja mil