Töötüli võib viia Vormsi laevaliinil pika streigini

Riiklik lepitaja lõpetas Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu (EMSA) ning aktsiaseltsi Kihnu Veeteed vahelise kollektiivse töötüli lepitusmenetluse tulemuseta. Ametiühing ei välista võimalust, et ees võib seista pikk streik.

Kihnu Veeteed veab reisijaid Vormsi, Kihnu, Manilaiu, Sõru–Triigi ja Piirissaare liinil. Möödunud pühapäeval pidasid EMSA liikmetest meremehed Vormsi ja Kihnu liini laeval tunnise hoiatusstreigi. Põhjus on EMSA ja laevafirma vahel tänavu kevadel alanud, aga seni tulemusteta läbirääkimised kollektiivlepingu sõlmimiseks. Vaidlus käib eeskätt töötasude üle.

EMSA esimees Jüri Lember ütles Lääne Elule, et põhipalkade töötasude tõstmise soov on ametikohtade kaupa erinev. „Enamikul ametikohtadel on see 15 protsenti. Kui samaaegselt loobutakse niinimetatud tulemustasust, mis moodustab, kui seda makstakse, 12,5 protsenti tänasest töötasust, on põhipalkade kasvu peale vaja lisaraha 2,5 protsenti,” märkis ta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Tema sõnul kõrgeim nõue on madruste põhipalgaks 1800 eur