Linn teeb haugidele tee lahti

Haapsalu linn vahetab 100 000 euro eest välja haugide rändeteele jääva liiga kitsa truubi ja puhastab Jaama oja suudme mudast ning pilliroost.

„Puhastame. Süvendame,” ütles Haapsalu ehitusnõunik Aivar Sein Lääne Elule. „Töö on alanud.”

Küllap on Haapsalu raudteetammil jalutajale sel nädalal silma jäänud sinna üle öö kerkinud hiiglaslikud pilliroovallid ja seal paar päeva mütanud imeriist – traktor, mis sõidab maa peal ja ujub vees, niidab roogu ja pumpab ojaveest välja muda. Pilliroovallid annavad märku, et töö on alanud – 100 000 euro eest naudivad linlased laiemat oja ja kaunimat vaadet, aga mis veel tähtsam – sajad Haapsalu lahe haugid saavad priipääsu kudemisalale. Jaama oja uurinud mereinstituudi teadlased leidsid, et haugid ei pääse õieti truupidest läbi ja vähemalt üks truup tuleks laiema vastu vahetada.

„Seda me teeme,” ütles Sein. „Vahetame truubi laiema vastu.”

„Meie soovitus on see juba aastaid,” ütles Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi direktor Markus Vetemaa Lääne Elule. Mida rohkem jääb rändeteele takistusi, seda vähem hauge jõuab kudemispaika ja nende arvukus vähe

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!