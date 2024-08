Erik Laur: kui atraktiivsed on praegu riigivõlakirjad?

Viimase aasta jooksul on riigivõlakirjade tootlused olnud tugevas languses. Saksamaa 1-5 aasta pikkuste noteeringute tootlustest on kadunud enam kui neljandik. Sellele vaatamata on riskivaba tootlus märgilaselt kõrgemal kui viimase kümne aasta jooksul keskmiselt. Kuidas võiks aga intresside langetus ja praegune makromajandus mõjutada Eesti riigivõlakirjade esmapakkumist ning kui atraktiivsed on riigivõlakirjad võrreldes teiste varaklassidega?

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!