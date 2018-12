Vaata, mis olid loetuimad lood 2018. aastal

Vaata, millised lood köitsid Lääne Elu veebis lõppeval aastal enim lugejate huvi.

Jüri Ott: Eestisse võib tulla miljoneid pagulasi

Lääne-Nigula vallavolikogu liige Jüri Ott ütles aasta viimasel volikogu istungil, et kliima soojenemine ei kujuta endast erilist ohtu. „Tõeline oht on rahvastiku kasv,” sõnas Ott.

„Eestisse on planeeritud seitse miljonit pagulast, sest meil on nende jaoks ruumi. Need plaanid on olemas, need ringlevad kuskil.”

Töötajad kaaperdasid Tene Kaubanduse tooted

Kaks müügimeest kaaperdasid Tene Kaubanduse majade joonised, et ise nende järgi tehtud maju endise tööandja klientidele müüma hakata.

Läänemaa ühe edukama ettevõtte, puitmajatootja Tene Kaubandus üks juhtidest Riho Reesar rääkis, kuidas mullu võtsid kaks ettevõtte juhtivtöötajat kaasa joonised ja majade tootmise oskusteabe ning kliendiandmed ja läksid selle paketiga teise firmasse.

Palivere poest varastati 300 euro eest kaupa

Paliveres toimus suurem poevargus, kus kaks seni tabamata meest varastasid päise päeva ajal A ja O kauplusest kotitäie kaupa.

Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul käitusid Palivere vargad klassikaliselt: „Üks meestest hajutas müüja tähelepanu ja teine kõndis kotiga uksest välja.”

Meida ja Arne Mägi püüdsid Noarootsi lähistel hiigellõhe

Meida ja Arne Mägi püüdsid 12. oktoobril võrguga Noarootsi poolsaare Telise neeme lähistel hiiglasliku lõhe.

“Nii suurt kala pole minu abikaasa Arne Mägi oma 27aastase kaluristaaži ajal veel saanud,” nentis naine.

Marju Lauristin: EKRE tõi Eestisse islamistliku poliitkultuuri

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liige, emeriitprofessor Marju Lauristin ütles, et EKRE tõi tapmisähvarduste ja vägivalla heaks kiitmisega Eesti poliitikasse islamistliku kultuuri.

Tõrukese lasteaia direktor läks vanemate kaebuse peale pensionile

Eile (lugu ilmus 16. juuni) oli Tõrukese lasteaia direktoril Lilja Paesüllal viimane tööpäev, lastevanemate sõnul kaasnes temaga hulk probleeme.

Ühe lapsevanema (nimi on toimetusele teada) sõnul avastasid lapsevanemad aasta alguses, et lasteaias tuleb toiduraha maksta rohkem kui peaks – eelmise kuu puudutud päevi oli vähem tasaarveldatud.

Karu kõnnib Haapsalus ringi

Eile (lugu ilmus 16. juuni) varahommikul oleks Taeblast rattaga Haapsallu sõitnud naine raudteetammil nõks enne Uuemõisa perrooni peaaegu karuga kokku põrganud. Mõmmik vantsinud üle tammi, seisatanud ja võtnud suuna aleviku poole metsatukka.

Keskkriminaalpolitsei pidas kinni Haapsalu linnafirma juhi

Keskkriminaalpolitsei pidas esmaspäeval 48 tunniks kinni Haapsalu Linnahoolduse juhi Alo Lõpsi.

Politseinikud otsisid läbi linnafirma tööruumid ning küsitlesid töötajaid.

Lapsevanem esitas Helen Nelis-Naukase peale taas kaebuse

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukase kasvandiku ema saatis Haapsalu linnavalitsusele kaebuse, milles süüdistab treenerit karjumises, ropendamises ja mõnitamises.

„Katrin Niine kaebekiri on laim!“ ütles Nelis-Naukas Lääne Elule. Lisaks Niinele kirjutas sellele alla veel kaks lapsevanemat, kui treeneri sõnul saadi nende allkirjad osava manipulatsiooni teel.

Läänemaa tasuta bussisõit osutus tühjaks lubaduseks

Kuigi 1. juulist peaks Läänemaa piires saama tasuta sõita, jääb osa kohalikke liine tasulisteks.

Sellest ajast peavad läänlased hoolega vaatama, mis värvi bussi nad istuvad. Kui buss on roheline ja sellele on joonistatud pärnaõied, tuleb Läänemaal sõidu eest maksta. Pärnaõitega bussid sõidavad Lõuna-Läänemaa vahet ja neid liine korraldab Pärnumaa ühistranspordikeskus. Pärnumaal tasuta bussisõitu ei tule ja nii tuleb Pärnumaa bussides pileti eest maksta ka juhul, kui sõidetakse Läänemaa piires.

Lapsevanem süüdistab Nõva kooli direktorit vägivallas

Märtsis läks Nõva kooli lapsevanem politseisse, et toonase Nõva kooli direktori Andres Liivi peale avaldus teha – direktor oli lapse peale karjunud, teda tõuganud ja lubanud koolist välja visata.

„Mõtlesin kaks päeva järele ja tundsin lõpuks, et direktoril ei ole õigust minu lapsega niimoodi käituda,” ütles ema eile Lääne Elule.