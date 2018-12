Täna toimub suurim üle-eestiline ühistantsimine

Täna lõpetab Eesti juubeliaasta üle-eestiline pidu, mis toob 16 Eesti linnaväljakule sajandi suurima ühestantsimise, armastatud Eesti artistid ning ühise hümnilaulmise.

„Juubeliaasta on toonud Eesti inimesed teineteisele lähemale ja kinkinud meile tuhandeid emotsioone,“ ütles Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. „Juubeliaasta lõpupeoga teeme midagi, mida pole kunagi Eestis tehtud. Tähistame samaaegselt kõikide suuremate linnade väljakutel särtsakate kontsertidega ühiselt aastavahetust. See pidu on Eesti rahva tänu iseendale vapustava juubeliaasta eest. Pidu on kõikjal tasuta ja kõik on väga oodatud!“

EV100 programmijuhi Maarja-Liisa Soe sõnul on tõeliselt võimas, et juubeliaastale pannakse samaaegselt punkt 16 Eesti linnas ja tähistada saab lausa igas maakonnas. „Uuele aastale minnakse vastu põnevate tegevuste ja armastatud artistide saatel. Kell 14 algab kõigile avatud proovidega sajandi suurim ühestantsimine,“ ütles Soe.

Ühistantsimine algab kell 15.

Juubeliaasta ühine lõpupidu „Sajaga edasi, Eesti!“ toimub samaaegselt 16 linnas üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres, Jõhvis, Jõgeval, Paides, Kuressaares, Kärdlas, Võrus, Valgas, Põlvas, Raplas, Haapsalus ja Viljandis.