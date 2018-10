Laupäeval varastati Palivere poest 300 euro eest kaupa

Laupäeval toimus suurem poevargus Läänemaal oli Paliveres, kus kaks seni tabamata meest varastasid päise päeva ajal Aja O kauplusest kotitäie kaupa.

Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul käitusid Palivere vargad klassikaliselt: „Üks meestest hajutas müüja tähelepanu ja teine kõndis kotiga uksest välja.”

Tööl olnud müüjad Pirje Grau ja Kerli Klaas ütlesid, et enne kl 16 tulid Palivere poodi kaks keskealist meest. Mehed askeldasid riiulite vahel ja nagu pärast selgus, olid nad seal kaupa kotti toppnud. „Ikka kallimat kraami: šokolaadi, kohvi, suitsu, isegi sokke,” loetles Klaas.

Lõpuks suundusid mehed kassasse. Sel ajal kui meestest kogukam ühe suitsu- ja ühe piimapaki eest maksma hakkas, krabas teine tema selja varjus suitsupakke kotti. Kassas istunud Grau sõnul varjas mees tema vaatevälja nii, et selja taga toimuvat polnud näha.

Grau ütles, et tal tekkis kahtlus, et midagi on teoksil, ja kui ta seda ütles, krabas kassas toimetanud mees tal piimapaki käest, viskas sularaha letile ja mõlemad mehed jooksid poest välja. „20 senti jäi veel piima ja suitsu eest võlgu,” ütles ta. Klaas ja Grau kinnitasid, et sellist vargust pole nad varem näinud.

Politsei palub inimesi, kes vargad ära tunnevad, anda sellest teada lühinumbril 112 või numbril 473 2810 või meiliaadressil laane@politsei.ee.