Palivere heiskas hommikul üheskoos lipu

Lipu heiskamine Eesti 105. sünnipäeval Paliveres. Fotod Andra Kirna.

Palivere päevakeskuse ees lipuväljakul heisati täna Eesti 105. sünnipäeva puhul pidulikult lipp. Lipu heiskasid Palivere osavallakogu esimees Risto Roomet Palivere alevist ja naiskodukaitsja Sandra Nurme Vidruka külast.

“Tegime seda esimest korda, kui oli Eesti 100. sünnipäev, see on aleviseltsist alguse saanud mõte. Otsustasime siis, et heiskame üheskoos lipu iga viie aasta tagant. Kui asi on haruldane, peetakse sellest rohkem lugu,” ütles Andrus Eilpuu.

Lääne-Nigula teenetemärgi vastse omaniku Margit Ülevaino juhitud tseremoonial said sõna Palivere osavallavanem Merilin Saska ja Lääne-Nigula koguduse diakon Leo Lekarkin.

Lipu heiskamise järel paluti kohaletulnud päevakeskusesse kohvilauda.