Galerii: Vormsi tähistas vabariigi aastapäeva

Nagu kõikjal üle Eesti- ja Läänemaa tähistati ka Vormsil laupäeval Eesti vabariigi aastapäeva l pärgade asetamisega Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde ning väikese koosviibimisega.

Traditsiooniliselt koguneti Vormsil esmalt kiriku juures asuva Vabadussõja mälestuskivi juures, kus pidasid kõne Vormsi Püha Olevi kiriku koguduse õpetaja Ants Rajando ja Vormsi vallavolikogu esimees Jaak Kaabel.

Mälestuskivi juurest suunduti rahvamajja, kuhu Vormsi kombe kohaselt olid oodatud kõik vormsilased. Rahvamajas anti üle valla tänukirjad ning märgiti ära kõik need saare elanikud, eestvedajad ja seltsid, kes on silma jäänud maakondlikel või üleriigilistel tunnustamisel või keda on märgatud lausa teisel pool riigipiiri.

Tänavuse aastapäevakontserdi kava pani kokku Vormsi kool ja ühes õpilastega astusid üles pärimusmuusikud Hans Mihkel Vares (kitarr, mandoliin), Monika Väliste (flööt, viled) ja Sänni Noormets (viiul, talharpa).

Pidu rahvamajas lõppes ühise piduliku suupiste- ja kohvilauaga, mille kattis Vormsi Kraam.

Vormsi valla tänukirjad

Jonne Berggren – Norrby küla eest seismise ning elude päästmise eest

Terviseagentuur Vormsil – terviseteenuste edendamise eest saarel

Ene Rand – pikaajalise töö eest Vormsi rahvarõivaste valmistamise oskuste säilimiseks

Tatjana Sääs – Vormsi muuseumisuvede elavdamise eest