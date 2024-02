Galerii: Haapsalu tänas tublisid linlasi

Haapsalu linnavalitsus andis laupäeval Haapsalu toomkirikus üle linna aukodaniku tiitlid, preemiad ja tänukirjad neile, kes linna arengule kaasa aidanud.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et on Haapsalus ringi sõites märganud, et majad linnas lähevad ilusamaks. „Aga neis majades elavad inimesed ja meie linnas elavad inimesed ja meie linna ja vabariigi alus ongi inimesed,” ütles Sukles. Ta lisas, et osad inimesed kerkivad oma saavutuste, hea töö ja pühendusmisega esile. „Ja täna olemegi siia kogunenud, et neid erakordseid inimesi tänada,” ütles linnapea.

Esmalt anti üle aukodanikutiitlid heliloojale ja koorijuhile Sirje Kaasikule, vehklemistreenerile Peeter Nelisele ja Haapsalu vanamuusikafestivali korraldajale Toomas Siitanile.

Nelis tänas aukodaniku tiitlit vastu võttes esmalt oma abikaasat, aga ka kõiki, kellega ta koostööd on teinud alates kollegidest kuni lapsevanemateni. „Ajad ei ole lihtsad, on ärevad. Jätkugu meil tarkust, häid otsuseid ja meelekindlust, mida jälgida,” ütles Nelis.

Linna 250euro suuruse tänupreemia koos Haapsalu kunstniku Liisa Äkke kunstiteosega, said tublimad noorsoo-, hariduse- ja spordi- ja kultuurivaldkonna inimesed. Lisaks anti üle Haapsalu linnavalitsuse tänukirjad koos Epp Maria Kokamäe valmistatud prossi või mansetinööpidega.

Tänuüritusel pakkus muusikalisi vahepalasid Haapsalust pärit akordionist Henri Zibo, kes oma esinemise lõpetas kõigi eestlaste seas armastatud paladega Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm” ja Arvo Pärdi „Ukuaru valss”.

Kella 18 algas väikeses linnuses rahvapidu, kus vaatamata vihmasajule pakkusid naiskodukaitsjad suppi ja soovijad said jalga keerutada videodisko saatel.

Haapsalu tänupreemiad

Spordipreemia – Haapsalu linna spordibaaside haldusjuht Alar Källe.

Noortevaldkonna preemia – Läänemaa jalgpalliklubi juht Triin Vellemäe.

Haridusvaldkonna preemia – Haapsalu lasteaed Vikerkaar õpetaja Eve Metsalu ja Haapsalu linna algkooli liikumisõpetaja Kadri Kaljuvere.

Hoolekandepreemia – Haapsalu sotsiaalmaja sotsiaalhooldaja Kai Vare ja Haapsalu sotsiaalmaja sotsiaalhooldaja Reet Michels.

Kultuuripreemia – rannarootslaste kultuuripärandi edasikandja Lydia Kalda ja liikumisharrastaja Anželika Murik.

Aasta Tegu – Haapsalu Vanalinna lasteaedade ja Haapsalu linna algkooli korraldatud kogukonnasündmus Mihklilaat.

Haapsalu linna tänukiri