Galerii: Metsküla kool pidas Eesti sünnipäeva

Fotod: Kaarel Kaisel

Metsküla koolipere ja kogukond tähistas täna Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva traditsioonilise aktus-peoga Metsküla rahvamajas. Saal sai jälle puupüsti täis, meid oli üle saja inimese. Imelise kõnega tervitas pidulisi taas Püü Polma, kelle mõtisklused meie riigist, riigikaitsest ja Metsküla kooli olulisusest tõid pisarad silma paljudele.

Kuldsel põrandal lendlesid täna meie riigi auks ja uhkuseks triibuseelikud, ruuduseelikud ja lilltikandid. Kirivöö kirjud mustrid joonistasid välja siluette, pitsid ja patsid palistasid uhkusega pidulisi.

On pidupäev! Jah, on Eesti Vabariigi 106. sünnipäev!

Veel aasta eest olime kindlad, kindlad endas ja enda püsivuses, enda riigis ja inimestes. Kas ka täna? kas Eesti 106. sünnipäev on teistsugune, kui oli seda eelmine? Kas see on kergem või raskem? Kas oleme ebakindlamad või enesekindlamad kui kunagi varem? Kas meie rahvas on väsinud või on energiasööst alles meie poole teel? Kuidas jääda püsima on ilmselt meie kõigi kõige suurem küsimus.

Tänane kontsert-aktus andis aega, et mõtiskleda nende küsimuste üle ja samal ajal jõudu, kosutust hingele ja üksteise toetust olla, hingata ja olla tänulik nende inimeste eest, kes täna on kokku tulnud. Vaadata, kelle kõrval sa istud, kes on sinu naaber ning naeratada talle.

Me olime täna Metskülas koos, üksteisega ja üksteisele, et tähistada ja pidada hingamispäeva.

Keereldes, pööreldes lendlesid kirjude seelikute sihvakad siugjad triibud kui liikuvad pildid mööda saali kuldset alleed. Need mustrid ongi meie rahva pärimus, nendesse triipudesse on kootud tunded, soovid, head mõtted ja jõud. Just need annavadki pidupäevale õige värvi ja meeleolu, et hetkeks unustada raskused, et tunda üksteise toetust ja ühtehoidmist. Need panevad jalad tantsurütmi ja südame tukslema, hinge helisema ja annavad kodusoojust.

Olenemata erimeelsustest on Metsküla kool oluline nii meie riigile kui ka Lääneranna vallale ja meie inimestele. Kuigi kohtuveskid jahvatasid sel nädalal meile mõrusid uudiseid, ei ole see kindlasti selle loo lõpp. Meie võitlus kooli säilimise pärast käib edasi – täna rahvamajas sinimustvalgeid lippe lehvitanud särasilmade koolirõõmu nimel.

Kõigile toetajatele on meie uksed avatud ka 8. märtsil, kui rahvamajas toimub heategevuskontsert Metsküla kooli säilimiseks.

Elagu Eesti! Elagu Metsküla kool! Elagu!