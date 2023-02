Malle-Liisa Raigla fotod

Neljapäeva õhtul oli Haapsalu kultuurikeskuses pidu „Palju õnne, Eesti!”, kus esines ansambel Heldene Aeg, kes tõi tantsupõranda rahvast täis.

Heldene Aeg on tantsuansambel, kes mängib tuntud laule.

Varem kultuurikeskuses vabariigi aastapäeva eelõhtul seesugust pidu toimunud pole. „Tundus, et 23. õhtul on ühte pidu vaja,” on Murumägi varem öelnud. „Tundus, et see on tähtpäev, mida peoga tähistada,” lisas ta.