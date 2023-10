Laupäeval tähistab Palivere alevik lipu pühitsemise, tulevikusuundade üle arutamise ja peoga oma 530. sünnipäeva.

Ehkki osavalla lipp pühitsetakse Palivere koguduse majas Hudjamäe kõrval esimest korda, on osavallavanem Andrus Eilpuu sõnul uus lipp juba kasutusel olnud. See lehvib alevikus lipumastis riigi- ja vallalipu kõrval ning on väljas olnud võidupüha paraadil ja 1. septembril kooli aktusel. „Esimene pidulikum hetk on laupäeval,” ütles Eilpuu.

