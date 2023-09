Palivere seeneline leidis poolekilose riisika

Seenele läinud Palivere elanik Arvi Pukk leidis rohtunud metsateelt poolekilose tõmmuriisika, mille läbimõõt oli 25 sentimeetrit.

„Täiesti terve ka veel ja täitsa keset teed,“ ütles Pukk.

Veel kümme päeva tagasi ei kasvanud rabametsa vahel lookleval teel midagi. „Nüüd järsku vaatan, nagu känd oleks tee peal, aga enne ei ole olnud,“ ütles Pukk. Lähemal vaatlusel osutus känd hiigelsuureks tõmmuriisikaks.

Mustjaspruuni mütsiga tõmmuriisikate kübara tavaline läbimõõt on 12-15 sentimeetrit. Toorelt põletavalt kibeda maitsega seen on kupatatult söödav. Tõmmuriisika mürgisuse üle on arutletud, aga seeneteadlased on siiski seda meelt, et söödav ta on.

„Puhastad ära, lõikad sektoriteks ja kupatad,“ ütles Pukk. Korralikult kupatatud tõmmuriisikaid võib soolata, aga need sobivad ka marineerida ja soustiks.