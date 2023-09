Nelja maakonna vabatahtlikud merepäästjad said kokku Ida-Virumaal

Fotod Europe Direct

Läinud nädalavahetusel pidas poolsada Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa ja Ida-Virumaa vabatahtlikud merepäästjad Ida-Virumaal ühisseminari.

Esimesel koolituspäeval tutvustasid maakondade esindajad Euroopa Liidu toetuste kasutamise parimaid praktikaid. Teema jätkuks rääkis Nadežda Morozova Ida-Viru ettevõtluskeskusest projektiapsudest, mida neist õppida ja kuidas vältida.

Päeva peaesineja oli tele- ja raadioajakirjanik ning koolitaja Märt Treier, kelle ettekande teema oli „Kommunikatsioon ennetuses“. Vabatahtlikud merepäästjad tegelevad päästetegevuse kõrval väga aktiivselt ka ennetusega. Treier andis merepäästjatele hea ülevaade sellest, kuidas kasutada juba juhtunud õnnetusi ära kommunikatsioonis, et selle kaudu mõjutada inimeste käitumist ja teha neile selgeks, et turvavarustuse kasutamine merel on vajalik. Kinnitust saadi ka sellele, et ajakirjandus ei ole alati vaenlane, vaid vastupidi – ta võib ennetustöös olla väga hea sõber.

Teisel päeval külastas poolsada Lääne-Eesti vabatahtlikku Toila vabatahtlikke merepäästjaid, tutvusid nende tehnika ja ilusa majaga ning Narva-Jõesuu vabatahtlikku mere- ja jäältpäästeüksuse tehnikaga. Üksuste juhid andsid ülevaate oma seltside ajaloost, päästetegevusest jne.

„Üritus läks korda. Peale selle, et kogemuste vahetuse kaudu tõusis üleüldine teadlikkuse tase kõigis hõlmatud maakondades, andis Märt Treier ennetuse kommunikatsiooni valdkonnas üliväärtuslikke teadmisi. Osalistel on oluliselt selgem on, mis ennetuses toimib ja mis mitte,“ lisas idee algataja ning nelja maakonna koostööd vedanud Europe Direct Läänemaa juhataja ning rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Ege Tatarmäe. Koolitus toimus nelja maakonna Europe Direct’ide rahastusel.