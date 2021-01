Virtsu vabatahtlikud päästavad hätta sattunuid ratastega paadiga

Virtsu vabatahtlike merepäästjate soov õhukeselt jäält päästmise abivahend soetada, lõppes „Virtsu hülge” ehk ratastega paadi leiutamisega.

Eesti ilmastikuolud on sedavõrd muutunud, et nõrgast jääst on saamas üks olulisemaid ohuallikaid. Jää ei pruugi pika perioodi jooksul saavutada ohutut läbimõõtu (10cm), kuid ahvatleb lapsi ja uljaspäid.

Kutselised päästjad kasutavad jääst läbi vajunud inimese päästmiseks päästelauda ehk hansalauda. Talveoludes saab kannatanu lauale tõmmata ja koheselt alustada soojendamise või muu abiga.

„Hansalaud on kallis ja pole vabatahtlikele kõige käepärasem. Olen aastaid otsinud sobivat abivahendit turvaliseks tegutsemiseks õhukesel jääl. See peaks olema kerge, kompaktne, hea kandevõime ja püstuvusega ning õhukesel jääl lihtsalt teisaldatav,” rääkis Virtsu merepäästekomando juht Tauno Tähe.

Tähe leidis Marine24 pakutava tooriku ehk Sportyak 245 paadi, mis on hansalauast kordades odavam. Lääne-Eesti vabatahtliku reservpäästerühma juhi Janno Aseri abiga keevitas ta paadile alla paksemad jalased ning alustas katsetega.

Nüüdseks on abivahend läbinud mitmeid läbi proovimisi ja saanud rahulolevatelt vabatahtlikelt hüüdnime „Virtsu hüljes”.

„See kannab kuni 400 kg, seda on võimalik jää peal lohistada ja ka kelguna kasutada, sinna mahub inimene pikali heitma, seega saab alajahtunud inimest sinna sisse pakkida ja pikemalt distantsilt ohutult transportida,” selgitas Tähe.

Tänu katamaraantüüpi põhjale kannatab „Virtsu hüljes” pardale toetamist, ujukid toimivad kelgu jalastena. Sellele saab kinnitada mootori, juhuks kui on vaja ületada laiemaid jääpragusid või liikuvalt jääpangalt inimesi evakueerida.

„Praeguseks on katsetused õppustel näidanud, et paat on õhukesel jääl abivahendina väga hästi kasutatav, isegi vett täis paat kannab vee peal nelja inimest,” lisas Tähe.

Tähe hinnangul on Virtsu vabatahtlike merepäästjate võimekus möödunud aastal oluliselt kasvanud: „Ega selle abivahendiga midagi korda saadaks, kui päästjatel poleks korralikke kuivülikondi. Õnneks saime neid soetada läbi kogukondliku turvalisuse maakondlikku toetusvooru.”

Fotod: Kaarel Kaisel