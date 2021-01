Läänemaal veel jääle minna ei tohi

Läänemaal on jää kiht veel liiga õhuke, et jääle minna. Jää peab olema vähemalt 10sentimeetrine, et see inimest kannaks.

Tänahommikuse seisuga on Väiksel viigil jää paksus kolm sentimeetrit ning Aafrika rannas, Valgevälja karjääris ja Kirimäel on 2sentimeetrine jääkiht. Kõik veekogud on kaetud lumelörtsiga. Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate siseveekogude jää paksust seni kuni jääolud on muutunud stabiilseks.

Jääle minnes peavad kaasas olema ohutusvahendid, ka siis kui jää pakus on 10 cm, sest ühe veekogu piires võivad jääolud tugevalt varieeruda. Mida kiirevoolulisem on veekogu, seda ebaühtlasem on jää.

Läbi jää vajudes peab inimene arvestama, et jääaluse vee temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt 10 minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem. Kõige parem oleks, kui lapsed käiksid uisutamas ainult ametlikel ja turvalistel liuväljadel ning veekogude jääle omapäi ei läheks.

Päästeamet kutsub kõiki inimesi üles ettevaatlikkusele ja tähelepanelikkusele veekogude ääres viibimisel. Hädalise märkamisel või ise abi vajades, tuleb esimesel võimalusel helistada hädaabi numbril 112.