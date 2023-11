Päästeamet hoiatab: jää veel ei kanna

Kohale on jõudnud esimesed miinuskraadid ja nii mõnigi veekogu juba esmase jääkirmega kaetud, kuid jää on veel väga õhuke ning inimest see ei kanna.

Jääle võib minna alles peale pikemat aega kestnud miinuskraade, kui jää paksus on vähemalt kümme sentimeetrit.

Läbi jää vajudes peab inimene arvestama, et jääaluse vee temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees suudab täiskasvanud inimene vastu pidada maksimaalselt kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem. Pole kahtlust, et õhukesele jääle minek on eluohtlik ja tagajärjed võivad olla fataalsed.

Seetõttu on oluline, et lapsevanemad kodus hapra jääga seonduvatest riskidest kindlasti pere pisematega räägiksid. Kõige parem on, kui lapsed suunatakse vaid ametlikele ja turvalistele liuväljadele ning veekogude jääle omapäi ei läheks. Kui keegi on siiski läbi jää vajunud ja hätta sattunud, tuleb esimesel võimalusel helistada hädaabi numbril 112.