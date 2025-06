Tanska külas põles suvila maani maha (täiendatud kl 14)

Kuula artiklit, 0 minutit ja 36 sekundit 0:00 / 0:36

Neljapäeva hommikul pärast kella 11 said päästjad teate, et endises Ridala vallas Tanska külas on öösel maha põlenud suvila.

Õnnetusest teatas omanik. „Läks kohale ja suvilat ei olnud,” ütles Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits. Suvilast olid järel vaid korsten ja ahi ning suitsevad tukid. Päästjad sõitsid kohale ja kastsid tukid veega üle.

Tulekahju põhjus on teadmata. Mooritsa sõnul on seda ka väga keeruline välja selgitada, sest hoonest pole suurt midagi järel.

