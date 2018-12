Alates reedest on Tallinna maantee ja Vahtra tänava ristmik on liikluseks avatud. See tähendab, et saab sõita üle Vahtra ristmiku ja Tallinna poolt tulles ristmikult keerata Vahtra tänavale. Ristmikust linna poole saavad sõita vaid seal elavad inimesed.

„Et Jalaka ja Kuuse tänava liikluskoormust hajutada, tegime selle lahti,“ ütles teeremondi projektijuht Rašid Pulatov. „Jaguneb kolme suune peale ära ja jaotab koormust mõistlikumalt.“

Mujalt remondi tõttu suletud tee lahti ei ole.

Pulatovi sõnul käivad praegu Niine tänava ristmiku kandis sadevee kanalisatsioonitorude paigaldamine. Kui see tehtud, alustatakse veetorude paigaldamist ning seejärel paigaldavad nad elektri- ja sidevõrkud. Plaanide kohaselt on jaanuari teiseks, kolmandaks nädalaks on tehnovõrkude tööd lõppenud ja kui ilm lubab, hakkavad pinnast täitma. „Kui on väga kõva miinus, siis ei saa teha, kui on kerge miinus, siis on võimalik täitmistöödega jätkata,“ ütles Pulatov.