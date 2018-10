Meida ja Arne Mägi püüdsid Noarootsi lähistel hiigellõhe

Meida ja Arne Mägi püüdsid 12. oktoobril võrguga Noarootsi poolsaare Telise neeme lähistel hiiglasliku lõhe.

“Nii suurt kala pole minu abikaasa Arne Mägi oma 27aastase kaluristaaži ajal veel saanud,” nentis naine.

“Nojah, mina sain oma elu kala nüüd kätte, aga proua kiitleb, et tema sai oma suurima kala juba kolmandal kaluriaastal,” naeris mees. Abikaasa Meida on saarlane, sealt ka see kalapüügikirg.

Meida ja Arne Mägi käivad kalal kahekesi koos. Kui Meida Mägi pensionile jäi (ta oli põllumajandiusameti Länemaa osakonna juhataja), õppis ta rannakaluriks ning on nüüd paberitega kalastaja, nagu abikaasagi.

Lõhe jäi võrku 12. oktoobril, oli 114 cm pikk ja kaalus 16,3 kg. Sama noosiga tõmmati paati ka 30 kilo säinast, 25 kilo lesta 25 ja 4-5 haugi.

“Isane kala,” kirjeldas Arne Mägi lõhet. “Kõht oli täitsa lömmis, niisk oli välja lastud, oli oma tegemised ära teinud.”

“Olen hulk aastaid rannakalur olnud, aga pole teadnudki, et võrkudega lõhet oleks saanud,” nentis Telise kalur Arne Mägi. “Puhas juhus oli, et kätte saime.”

Kaks aastat tagas olnud neil samuti lõhe võrku kinni jäänud, kuid toona ei õnnestunud kala paati tõmmata. “Jäime kaotajaks, ei saanud kätte,” meenutas kalur.

Segadust olnud rekordlõhega reedel palju. “Üks aer hulpis meres, ise olin paadis pikali maas,” meenutas Arne Mägi kalamadinat. “Kala tahtis paadist välja rabeleda, lõpuks ei aidanud muud, kui istusin talle peale. Aer oli ka läinud, ühe aeruga tõmbasin teist püüdma. Madistamist oli tükk aega.”

Arne Mägi usub, et vägev isane lõhe jääb tema nn elukalaks. “Naabrid käivad vaatamas, hakka või piletit müüma,” naeris mees. “Lauri [Lilleoks] sai 8kilosega lehte, lõõpisin, et näe, ma pole poole suuremagagi saanud.” Asja päästis abikaasa Meida, kes Lääne Elule kalahiiglasest teada andis.

“See on niisugune haruldane asi küll,” võttis Arne Mägi lõheloo kokku.

“Praegu teen võrke, merele lähen nädala keskel,” ütles Arne Mägi. “Praegu on lõunakaare tuuled, siis saab seal Telise nurga taga lasta.”

Mägid püüavad praegu tavaliselt lesta ja säinast. “Praegu on säinas hea rasvane, lesta on aga suht vähe meie kandis. Lestaga on tänavu vist igal pool vilets,” arutles kalur.

