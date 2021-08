Noarootsi mitmevõistluses võidutsesid Karen Loorens ja Erki Mitman

Pürksis toimus 16. korda üks erilisemaid spordisündmusi Läänemaal – Noarootsi mitmevõistlus.

Just täiskasvanutele mõeldud mitmevõistlusi Läänemaal rohkem polegi.

Peakorraldaja Ülle Schönbergi sõnul on tegemist küll amatööride võistlusega, kuid Pürksi staadion on näinud ka tippkergejõustiklaste püstitatud tipptulemusi. Kõrgust on seal asfalteeritud korvpalliplatsil hüpatud üle 1.80, odad ja kettad on aga lennanud üle 50 ja 45 meetri.

Seekordne jõuproov reastas stardipakkudele kaheksa mees- ja viis naissportlast. Võistlejaid oli Noarootsist, Taeblast, Orult, Lihulast, Tallinnast. Nimekaim neist oli kindlasti Noarootsi oma poiss, mitmekordne Eesti noortemeister ja odaviskes ka juba 70 meetri ületanud Erki Mitman. Talle pakkus konkurentsi eelmise aasta võitja, Lihula mees Egert Indres ja teised tublid kergejõustiklased.

Naistest olid rivis Läänemaa üks parimaid noori, Oru neiu Karen Loorens ja Läänemaa kahekordne odavisketšempion, Lihula sportlane Maria Reks. Tiitlit oli kaitsma tulnud ka Noarootsi oma spordineiu Daarja Haramaa.

Naiste võistlus oli huvitavamgi kui olümpiamängude mitmevõistlus. Kolm sportlast – Karen Loorens, Maria Reks ja Sarah Vahtra – liikusid väga võrdselt. 100 meetri jooksus neljameetrises vastutuules oli ajaga 15,9 kiireim Loorens, nagu ka kaugushüppes. Kuuli tõukas aga kaugemale Vahtra, saades parimal katsel kirja 9.37. Kettaheites ja odaviskes pani end maksma Maria Reks. Oda lendas siin koguni nii kaugele kui 30.25.

Kahe viimase ala eel oli Reksi edu Vahtra ees 13 punkti ja Loorensit edestas ta 93 punktiga. Selleks hetkeks oli võistluse kahjuks pooleli jätnud eelmise aasta võitja Daarja Haramaa.

Hea kõrgushüppajana tegi Loorens 1.45-ga olulise tõusu. Maria Reks suutis ka tubli 1.35 ja Sarah Vahtra 1.30. Kaisa Ulla, kes ületas 1.25, oli ka hea keskmaajooksjana tegelikult veel medalikonkurentsis. 750 meetri jooksus oli Läänemaa 800 meetri meister Loorens teistest üle, järgnesid Ulla ja Reks. Vahtral läks raskeks ja tema oli jooksus neljas.

Kokkuvõttes võitis Karen Loorens 2754 punktiga. Teiseks tuli Maria Reks, kessai 2518 punkti. Kolmandast kohast suutis kinni hoida Sarah Vahtra, punkte 2238. Hea viimase alaga tuli pronksikohale võimsalt lähedale Kaisa Ulla. Punkte lõpuks neljandana 2169.

Meeste võistluses liikusid Erki Mitman ja Egert Indres algusest peale teistest natuke ees. Mitman jooksis 100 meetrit 12.0, hüppas kaugust 5.72 ja tõukas kuuli 14.72. Indres aga lennutas oda 44.88. Ketast heitis Mitman 43.36. Kõrgushüppes suutsid mõlemad ületada 1.65. Liiderduo seljataga käis aga pronksi peale meeletu lahing.

Ingomar Lelov, kes on omavanuste seas Eesti kiiremaid sprintereid, ja Kristjan Rozdestvenski olid peapretendendid pronksmedalile. Kuid palju ei jäänud maha ka Kristjan Niibon, kes ületas kõrguses lati 1.60 ja tuli 1500 meetri jooksuga kahele eesolijale oluliselt lähemale, tema aeg oli 5.09.

Mitman oli ka siin kiireim – stopper näitas aega 4.58. Indres kindlustas siin oma teist kohta ja tegi nii hea jooksu, et ületas oma eelmise aasta võidupunktisummat. See oligi mehe eesmärk pärast seda, kui oli selgeks saanud, et Mitmani ta võistluses enam ei püüa.

Mitman kogus võitjana 4104, Indres teisena 3593 ja Rozdestvenski kolmandana 3078 punkti. Järgnesid Lelov 2914, Niibon 2840, Joosep Vaikre 2534 ja Indrek Rääli 2326 punktiga. Kaheksandana lõpetas meeste võistluse 1672 punktiga Thor Härm.