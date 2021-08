Sukles: Posti tänav remonditakse tänu koroonale

Euroopa Liidu suvekooli avadebatil Haapsalu raudteejaamas keskenduti kriisist taastumisele Eestis ja Euroopas ning ka Haapsalus.

Urmas Vaino juhitud lõunasöögivestluses osalesid Haapsalu Uksetehase juht Ago Soomre, Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

Hololei sõnul lõi kümne aasta tagune majanduskriis laias laastus kõiki sektoreid, praegune kriis on toonud küll suurima majanduslanguse peale Teist maailmasõda, kuid see on toimunud mõne sektori arvelt. „Suur langus on tulnud kõikjal, mis on seotud transpordi, meelelahutuse, turismiga, kuid samas on siseturismil läinud päris hästi,” ütles Hololei.

