Arne Veske maailmameistritiilist: see võit oli millimeetrite värk

Tallinnas lõppenud maailmameistrivõistlustel avamerepurjetamises võitis oma klassis maailmameitsritiitli Arne Veske alus Matilda 4.

Läinud nädalal Tallinnas peetud maailmameistrivõistlused avamerepurjetamises tõid kohale enam kui sada alust tosinast riigist. Võisteldi kolmes klassis, millest arvukaim oli 62 osavõtjaga väiksemate jahtide C-klass.

C-klassis, mille Matilda võitis, käiski maailmameistritiitli pärast tihe rebimine. „See võit oli millimeetrite värk, aga seda magusam see oli,” ütles Veske, kellel on juba 2019. aastast olemas Euroopa meistri tiitel.

Tallinna MM algas võistluste pikima avamereetapiga, mis viis võistlejad ööpäevaks merele. Esimesel etapil olid olud purjetamiseks soodsad – kui esialgu prognoositi etapi pikkuseks 30-36 tundi, siis esimesed jahid lõpetasid 24 tunniga. „Käisime öö jooksul kolm korda Soome all,” ütles kokkuvõttes neljanda koha saanud aluse Adelante meeskonnas purjetanud Erki Teras.

Esimese etapi võitiski Matilda. Veske sõnul on sellised pikad etapid paras loterii, kus paremusjärjestus otsustatakse ära esimese 5-6 tunniga. Järgmistel päevadel sõideti lühirada ja veel üks avamereetapp.

Enne viimast võistlussõitu oli kõigil C-klassi esikolmiku jahtidel võimalus võita MM-tiitel:võistlust juhtinud Matilda meeskonnal (kapten Juss Ojala) oli 11, teisel kohal oleval Sugar 3 (kapten Ott Kikkas) meeskonnal 12 ja Rootsi jahil Team Pro4U (Patrik Forsgreni) 13 punkti.

Lõpliku paremusjärjestuse otsustasidki lühirajasõidud. Sugarill oli tiitli võitmiseks kindlasti vaja võita mõlemad sõidud, kuid võidu tagamiseks oli vaja ka seda, et konkurendid jääks piisavalt kaugele maha ja punktivahe suureneks.

Veske sõnul esimene lühirada nende meeskonnal väga hästi välja ei tulnud – Matilda oli neljas. Teise sõidu toimumine oli heitlike olude ja liiga agressiivse stardi järel tehtud üldise tagasikutse tõttu küsimärgi all, kuid alused jõuti siiski teele saata. Teine sõit õnnestus Matilda meeskonnal paremini – tulemuseks teine koht.

Mõlemad lühirajasõidud võitis Sugar. „Viimases sõidus olime Sugari lähedal, aga siiski teised,” rääkis Veske. Ta lisas, et kuna rootslased tundusid olevat lähemal, kui nad tegeleikult olid, oli Matilda meeskond üsna kindel, et kuldmedalist peavad nad sedapuhku suu puhtaks pühkima. „Siis aga ilmusid meie aluse kõrvale kummipaadid ja sealt teatati, et oleme MMi võitnud. Ise polnud me mingeid tabeleid siis veel näinud,” kirjeldas Veske tulemuste selgumist.

Lõppkokkuvõttes selguski, et Matilda lühirajasõitude teine ja neljas koht polnud piisavalt palju halvemad, et Sugar oleks punktidega Matildat edestanud. Kaks meeskonda kogusid võrdselt 13 punkti, kuid kuna Matilda meeskonnal oli rohkem esikohti ja avameresõitude tulemused mahaarvamisele ei kuulu, jäi Sugari meeskonda „karistama” pikast avameresõidust saadud neljas koht ja C-klassi MM-tiitel kuulus Matilda meeskonnale. Sugar sai hõbeda ja rootslaste Team Pro4U pronksi.

Matilda kapten oli Juss Ojala, meeskonda kuulusid Marek Harjak, Karlo Hmeljak, Joachim Aschenbrenner, Arne Veske, Kelly Veske, Priit Berkmann, Christopher Juul ja Felix Andresen. Veske sõnul purjetas lõviosa meeskonnast aastaid alusel Postimees (praegu Angel Rose) ning on aja jooksul hästi kokku harjutanud. Ta lisas, et tiitlivõistlustel on ühtviisi oluline nii hea meeskonnatöö kui ka hästi ettevalmistatud alus.

Maailmameistrivõistlustel oli purjetamas teisigi läänlasi. Kokkuvõttes neljanda koha saanud Adelante meeskonnas võistlesid läänlastest Erki Teras ja Joonas Kiisler, viiendaks tulnud Angel Rose II meeskonnas oli Argo Vooremaa. Silva meeskonnas said Koit Pauts ja Jüri Raagmaa 17. koha.

A ja B klassi maailmameistritiitlid läksid vastavalt Saksamaale ja Rumeeniasse.