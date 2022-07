Noarootsis rulluvad lahti rannarootslaste kombed

Sel nädalavahetusel taaselustavad noarootslased kodukandipäevad, mida pole toimunud enam kui 30 aastat.

Pürksi kultuurimaja juhataja Ülle Schönbergi sõnul taaselustati Noarootsi kodukandipäevad selleks, et anda noortele edasi rannarootsi kultuuripärandit. „Kurbusega näeme, et järeltulevad põlved ei saa enam aru, mis on rannarootsi pärand,” ütles Schönberg. Tema sõnul on praegu tagumine aeg asi kätte võtta, sest veel on elus inimesi, kes mäletavad ja teavad rannarootslaste traditsioone. „Viimasel ajal on rõhk traditsioonidele olnud nõrk,” ütles Schönberg.

Schönberg tõi erandina välja Vormsi saare, kus on palju rannarootslastega seotud üritusi. Nii on ka Noarootsis kavas traditsioonide tutvustamist elavdada. Näiteks on tulevikus plaan viia eestirootslaste laulupidu Haapsalust üle Noarootsi ja hakata Noarootsi koolis õpetama talharpa ehk hiiu kandle mängu.

