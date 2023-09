MAFFi filme näeb ka väikestes kultuurimajades

Eile Lihulas alanud Matsalu loodusfilmide festivali (MAFF) linateosed jõuavad ka Läänemaa väiksematesse kultuurimajadesse Orul, Pürksis ja Vormsis.

SA Läänemaa turundusspetsialisti Riina Simmeri sõnul sai iga kultuuri- või seltsimaja valida MAFFi võistlusprogrammist kolm meelepärast filmi. Filmi linastumise tasu, mis on sõltuvalt subtiitrite olemasolust 50 või 75 eurot, maksab kinni SA Läänemaa. „Linastumistasu pole küll väga kõrge, aga väikesele kohale on see ikkagi kulu. Meie eesmärk on edendada just Läänemaa väiksemate piirkondade kultuurielu,” ütles Simmer.

