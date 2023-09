Anvar Samost: Ansipi ajal sellist jama poleks olnud

Ilmselt on kõigis lehetoimetustes viimased kümme aastat erinevate poliitiliste teemade kontekstis tehtud nalja, mis kõige lihtsamas vormis võiks kõlada nii: „Te hakkate veel Ansipit taga igatsema.“

Nüüd on ajalugu – nagu ikka juhtub – jõudnud kohta, kus pea kogu iroonia on naljast kadunud. Tõesti, ilmselt poleks mitte ainult ajakirjanikel, vaid ka Ansipi poliitilistel vastastel tema pikast peaministriperioodist midagi selle vastu, kui valitsuse juhiks oleks taas keegi, kes vastab küsimustele küll tüütavalt pikalt, aga reeglina sisuliselt, ja amatöörlust ei salli.

Kirjutan neid ridu neljapäeva õhtul, kaks päeva pärast seda, kui praegune peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas teatas, et järgmise aasta riigieelarve on valitsuses kokku lepitud. Paraku ei tea mina ega ka keegi teine väljaspool valitsuse tuumikut ja kitsast rahandusministeeriumi ametnike ringi, kui suured on siis selle kokku lepitud riigieelarve tulud ja kulud, rääkimata detailidest. Kolmapäeva õhtul – istuge nüüd, kui te äkki seisate ja võtke lauaservast kinni – ei teadnud neid põhinäitajaid ka rahandusminister, samuti Reformierakonda esindav Mart Võrklaev, kui uskuda, mida ta ERRi ajakirjanikule ütles. Aga see on usutav.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!