Harivaablased sõid Puhtulaiu jalakad raagu

Ida-Aaasiast pärit jalaka-harivaablased (Aproceros leucopoda) on Puhtu metsas hoogsat hävitustööd teinud. Raagu on söödud kõik jalakad – nii noored kui ka vanad puud.

Lehtedest on järel vaid jämedamad rood. Vastseid peab olema olnud nii palju, et isegi putuktoidulised linnud ei ole jõudnud neid nahka pista.

Bioloogi ja loodusfotograafi Urmas Tartese sõnul on Puhtu jalakate paljakssöömine erakordne, sest nii ulatuslikku hävitustööd pole harivaablased Eestis seni varem teinud. „Teateid on ka mujalt, näiteks mullu Narja-Jõesuust, aga Puhtus on lehtmets, palju jalakaid ja hävitustöö on eriti hästi näha,” ütles Tartes.

