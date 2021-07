Ämblikuaeg saabub augustis

Kui bioloog Urmas Tartese käest küsida, kas tänavu on hea ämbikuaasta, vastab ta, et õige ämblikuaeg alles ees – see on augustis. Enamasti talvituvad ämblikud munadena ning kevadel on suuri ämblikke vähe ja me ei märka neid nii tihti. „Kas neid tänavu rohkem on, ei oska öelda, sest ämblikuseiret ei tee Eestis keegi. Saame võrrelda ainult oma mälestustega varasematest suvedest. Siin Tartus vaatan, et teevad küll päris usinasti oma võrkusid,” rääkis Tartes.

Ämblike arvukus ei saa olla suurem kui nende toidu arvukus. Mereäärsetes kadastikes on ämblikke tõesti rohkelt. Aga seal on neil süüa ka palju. „Ilmselt oleme kõik näinud surusääskede tantsupidusid rannikul. Muidugi pole surusääsed ainukesed putukad, keda ämblikel seal süüa on. Rohkest parmuaastast on meil juba räägitud. Parmud pole kõik nii suured kui veiseparmud, kes esimestena pähe tulevad. Väiksemad parmud võivad ämbliku saagiks langeda küll,” selgitas putukauurija.