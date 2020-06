Jaaniusside aeg kestab paar nädalat

Putukateadlase Urmas Tartese sõnul on esimesi helendavaid jaanimardikaid juba nähtud ja neid võib leida juuli alguseni.

„Läänemaal leidub neid väga ilusasti, sest seal on lubjasem aluspinnas,” ütles Tartes. Mardikatel iseenesest sellega pistmist pole. „Aga nende vastsed söövad tigusid, kes omakorda suhestuvad lubjaga,” ütles Tartes.

Tartes on jaanimardikaid hulgi helendamas näinud Haapsalu vanal raudteetammil.

Sõna „jaaniuss” on Tartese sõnul rahvakeelne nimetus. Ussikesega pole helendaval jaanimardikal suurt pistmist. Roheline helendus on tegelikult lennuvõimetu emase pulmatants, et isaseid ligi meelitada. Kui see juhtub, siis mardikas enam ei helenda ja asub munema.

Jaanimardikad hakkavad helendama soojadel suveöödel enne jaanipäeva umbes tund pärast loojangut ja teevad seda mõne tunni.