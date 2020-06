Politsei paneb jaanipäeval välja lisapatrullid

Kuigi sel aastal suuri avalikke jaanitulesid ei ole, manitseb politsei pühade ajal siiski mõistlikult käituma.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Indrek Tohtri sõnul on traditsiooniliselt jaanipühade ajal kõige rohkem muret liiklusrikkujatega.

Näiteks mullu registreeriti 22.-24. juunil 21 väärtegu, millest valdav osa oli seotud just liiklusega – kiiruse ületamine, lahtise turvavööga sõitmine jms. Igal aastal tabab politsei pühade ajal ka purjuspäi või alkoholi jääknähtudega rooli istunud inimesi.

Vaatamata sellele, et igal aastal satub meepotti tõrvatilku, käituvad Läänemaa inimesed Tohtri sõnul üldiselt pühade ajal liikluses mõistlikult.

„Et punktist A punti B turvaliselt liikuda, võiksid inimesed pühade ajal oma liikumised läbi mõelda ja mõelda ka sellele, kes on seltskonnas kaine autojuht,“ ütles Tohter. Ta lisas, et oluline on ka kaaslastel silma peal hoida ja kui keegi tahab purjuspäi rooli istuda, teda takistada. Tohter ütles, et kui ise ei julgeta sekkuda, saab alati helistada numbrile 112 ja abi paluda. „Kindlasti ei tohi end ohtu panna, las parem tulevad professionaalid, selleks me väljas ju oleme,“ ütles Tohter.

Pühade ajal on väljas lisapatrullid, mis liiguvad mööda maakonda ringi, jälgivad, et ei rikutaks avalikku korda ja kontrollivad ka autojuhtide joovet.

Tohtri sõnul on pühadeaegsetes pahandustes enamasti süüdi alkohol – purjus inimeste vahel võivad tekkida tülid, mis lõppevad kaklusega. „Kui oled väljas, pead arvestama reeglitega,“ ütles ta.

Silma tuleb peal hoida ka lastel ja noortel. Tohtri sõnul saab politsei igal aastal väljakutseid, kus teatatakse alkoholi tarvitanud noortest. „Siin on ka vanematel oma osa. Kuna suuri avalikke üritusi ei ole, oleks hea kui vanemad teaks, kus laps on ja kes on tema sõbrad,“ ütles Tohter. Ta lisas, et ühelt poolt on alaealiste alkoholi tarvitamine seaduse rikkumine, kuid teine probleem on, see võib ka halvasti lõppeda. „Laste organism on nõrk ja kui keegi on alkoholi üle tarvitanud, siis ei julge kaaslased sageli 112 või vanematele helistada ja jätavad sõbra lihtsalt maha,“ ütles Tohter.

Nüüd, mil ilmad on soojad, kiputakse ujuma. Ka sel juhul tuleb kaaslastel silma peal hoida, et keegi purjuspäi vette ei kipuks.