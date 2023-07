Haapsalu lossipargi vanad pärnad on täis punalutikaid, kes moodustavad tüvedel suuri erksavärvilisi kolooniaid.

Putukateadlaste sõnul ongi punalutikaid iga aastaga rohkem ja eriti armastavad nad linnaparke, kus leidub vanu pärnapuid. Bioloog Urmas Tartes ütles, et varem Eestis mõõdukalt haruldastele punalutikatele näib siin sobivat ja tegemist on liigiga, kes on ise põhja poole laienenud.

