Keeletark: See on üks jolka-jalka

Kuusalu rannakeel kuulub kirderannikumurde alla. 1921. aasta Eesti Kirjanduses ilmunud artiklis „Randlaste sõnaraamat“ on palju rannakeelseid sõnu, mis võiks vabalt kirjakeeles kasutusel olla. Üheks selliseks on jolka-jalka.

Jolka-jalka tähendab viletsat juttu, lisaks on jolka-jalka sõna siit, teine sealt. Kuusalu rannakeele sõnaraamatus on veel jola – tühi jutt, loba, näiteks „Ei sield tuld midägi muud kui üks jola“.

Jolka-jalka on kõlav ja meeldejääv. Miks mitte öelda, et see on üks jolka-jalka.