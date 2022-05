Vanad Lääne Elu reklaamid jõudsid toimetusse

Haapsalu kunstikaupmees Uno Leever tõi esmaspäeval Lääne Elule kaks 1937.–1938. aastast pärit ajalehereklaami. Üks pisut koltunud reklaamidest annab teada, et Lääne Elu on sisukaim ja odavaim ajaleht Läänemaal, teisel on kirjas: „Lääne Elu tellimiste ja kuulutuste vastuvõtmine SIIN.“

Leever rääkis, et üks ta sõber korrastas oma ema kappe ja leidis sealt hunniku vanu Lääne Elusid, mille vahel oli kaks reklaami. „Sõber võttis ajalehed endale, et loeb ja sirvib neid,“ ütles Leever. „Reklaamid tõin teile, et neid ära ei visataks.“

Tõenäoliselt on reklaamid pärit aastatest 1937–1938. „See on minu arvamus, sest lehed olid sellest aastast ja Lääne Elu oli ajalehtedel sama moodi kirjutatud kui reklaamidel,“ ütles Leever.