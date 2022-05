Haapsalu noored pärimusmuusikud olid võistumängimisel edukad

Eelmisel nädalal toimus Viljandi pärimusmuusika aidas XIV üleriigiline võistumängimine, millest võttis osa 49 7–19aastast poissi ja tüdrukut üle Eesti. Osalejate hulgas oli ka kuus Haapsalu muusikakooli õpilast: Laura-Liisa Lai (plokkflööt), Anna-Riin Laidre (väikekannel), Oliver Merilo (Teppo lõõtspill), Karola Puskar (väikekannel, plokkflööt), Remi Reimann (väikekannel) ja Kata Karlis (plokkflööt).

Viimased kaks aastat on võistumängimine piirangute tõttu toimunud veebis, sel korral õnnestus noortel pillimängijatel taas koguneda pärimusmuusika aita, mis lapsi väga rõõmustas.

2009. aastast on Eesti pärimusmuusika keskus Viljandis korraldanud võistumängimisi muusika- ja huvikoolides või eraõpetajate käe all pärimusmuusikat õppivatele lastele ja noortele. Nagu tavaliselt, võisteldi ka sel korral eraldi pillirühmades ning vastavalt muusikaga tegeletud aastatele jaguneti omakorda mängurühmadesse. Haapsalu noored pärimusmuusikud on osalenud üleriigilisel võistumängimisel 13 korral. Pärimusmuusika osakonna lõpetaja Kata Karlise jaoks oli sellekevadine võistumängimine juba seitsmes kord Viljandis üles astuda.

Läänlasi saatis XIV suurel üleriigilisel võistumängimisel edu ja lapsed tõid koju mitmesuguseid auhindu.

Väikekandle I taseme parim mängija oli Anna-Riin Laidre (õp Viive Marleen). Väikekandle III tase, eripreemia kindla sisemise rütmitunnetuse eest sai Karola Puskar (õp Viive Marleen).

Teppo lõõtsa pillirühma eripreemia „Laste ETNO 2022 stipendium” sai Oliver Merilo (õp Enrik Visla).

Avatud klassi III taseme parimaks mängijaks tunnistati Kata Karlis (plokkflööt, õp Viive Marleen) ja tema sai ka eripreemia, Laste Etno 2022 stipendiumi.

Žürii hindas iga mängija individuaalset lähenemist ning meisterlikkust – pilli tehnilist valdamist ja lavalist olekut. Kuna osalejaid oli palju, moodustati kaks žüriid, kuhu kuulusid Kati Soon, Katariina Tirmaste, Kärt Tambet, Tarmo Kivisilla, Juko-Mart Kõlar ja Tiia Teder.

Iga rühma parimad said auhinnaks võimaluse teha ühe žüriiliikme või oma pilli professionaaliga inspiratsioonitund ning kõik osalejad said Eesti pärimusmuusika keskuselt ka tänukirja ja noodiraamatu. Eriauhinnana jagati välja ka Laste Etno ja Eesti Etno 2022 laagri stipendiumid ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia stuudiopäev.

Viive Marleen

Haapsalu muusikakooli pärimusmuusika osakonna juhataja