Haiglas oli tuletõrjeõppus

Teisipäeva ennelõunal oli Läänemaa haiglas tuletõrjeõppus. Legendi järgi läks põlema haigla röntgeni ja kompuutertomograafia kabinet.

Haigla ravijuhi Alge Vare sõnul reageeris põlengule esimesena valvearst. Haigla koridoris olnud inimesed evakueeriti – kas fuajeesse, õue või samal korrusel teisele poole tuletõkke uksi. Vare sõnul olid inimesed korralikud, vaid mõni oli rahutu ja soovis ukse taga istuda.

Hiiu-Lääne päästepiirkonna juhi Hannes Aasma sõnul oli sedapuhku tegemist haigla korraldatud õppusega, kuhu kaasati ka päästjad. „Haigla eesmärk oli harjutada evakuatsiooni, et aru saada personali veigadest. Meie päästjad tegid ühes ruumis suitsusukeldumist, et leida sealt kannatanu,” lisas ta.

„Meiega jäädi rahule,“ ütles Vare. Ainus viga, mida haigla töötajad tegid oli see, et tuletõrjujatele ei mindud välja vastu ja sellega kaotati aega.

Vare ütles, et haigla töötajad õppusest ette ei teadnud ja kõik oli nagu oleks olnud päriselt. „See ei oleks siis õppus olnud, vaid eksam, milleks tuubitakse,” ütles haigla haldusjuht Reimo Reimer. „Ega tulekahju ei ütle ette, millal tuleb.” Reimeri sõnul annab just ootamatu õppus kõige selgema pildi olukorrast.

Reimeri sõnul on haiglal seadusest tulenev kohustus seesuguseid õppusi teha. Viimastel aastatel koroonaviiruse tõttu praktilist läbimängu olnud ei ole, vaid on õpitud teooriat.

Päästjate sõnul said nemad teate, et haigla üks ruum on suitsu täis. Kohapeal tuli välja, et lisaks on ruumis ka üks inimene. Päästjate jaoks oli tegemist tavapärase suitsu sukeldumisega.

Reimeri sõnul tuleb nüüd õppust analüüsida ja seejärel töötajatel teooriat õppida.