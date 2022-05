Nädal tõi Läänemaale 20 koroonaviirusega nakatunut

Nädala jooksul analüüsiti 261 läänlase koroonaviiruse teste, millest 20 ehk 7,66% olid positiivsed.

Üle Eesti analüüsiti nädalaga 14 136 koroonaviiruse testi, millest 1490 osutusid positiivseteks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 293,5. Sama ajaga on Läänemaale lisandunud 60 nakatunut. Eestis keskmiselt on näit 265,39. Kõrgeim on näit Hiiumaal (407,9), madalaim Ida-Virumaal (154,9).

„Üle 60-aastaste hulgas püsib haigestumine stabiilsel tasemel, suurim haigestumise kasv oli üle 80-aastaste hulgas (41%),“ selgitas terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R püsib 0,82 piires. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Viimase 7 päeva hospitaliseeritute näitaja ei ole oluliselt nädala jooksul muutunud. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 161 inimest, millest 56 juhul vajavad patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Nädala jooksul lisandus kaheksa surmajuhtumit, kellest kuus olid vaktsineerimata. Haiglaravi peaks sel nädalal langema 140 patsiendini.

Nädala jooksul manustati 1865 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 382. Lisa- või tõhustusdoosi saanud 453 385 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,6%.

SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsib endiselt valdavalt mõõdukal kollasel tasemel. Kõrgeim tase oli Kärdlas, kus tulemus oli punase piiril. Jätkuvalt on kõrge viiruse tase Jõhvi-Ahtmes, Pärnus ning Viimsi-Muuga piirkonnas. Rohelisel tasemel olid Lihula ja Türi.